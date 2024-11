Quanto rendem R$ 600 milhões na poupança, prêmio da Mega da Virada 2024

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (11) que o concurso especial da Mega da Virada 2024 vai pagar o prêmio recorde de R$ 600 milhões. As apostas do concurso 2.810 foram abertas hoje, e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Quanto rende o valor na poupança?

Aplicados na poupança, os R$ 600 milhões da Mega da Virada renderiam aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. Com o prêmio total, o vencedor poderia ainda comprar 1.430 carros superesportivos como o Toyota GR Corolla, por exemplo.

Cinco apostas acertaram a Mega da Virada em 2023. O valor total era de R$ 588.891.021,22 e cada aposta ficou com R$ 117.778.204,25.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores com acerto de seis números, o prêmio é dividido para quem acertar cinco números e assim respectivamente.

Como jogar na Mega? As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60.

Valores pagos nas edições anteriores da Mega da Virada:

2023 – R$ 588.891.021,22 (cinco apostas dividiram o prêmio)

2022 – R$ 541,9 milhões (cinco apostas dividiram o prêmio)

2021 – R$ 378,1 milhões (duas apostas dividiram o prêmio)

2020 – R$ 325,2 milhões (duas apostas dividiram o prêmio)

2019 – R$ 304,2 milhões (quatro apostas dividiram o prêmio)