Projeto “Colheita Cultural leva arte e cultura a comunidades do interior do Acre

O projeto “Colheita Cultural: Cultivando Arte na Zona Rural” iniciou na segunda-feira, 4, e segue até o dia 13/11 em Rio Branco, com uma programação diversificada e gratuita, levando apresentações artísticas para comunidades da zona rural em várias localidades. A iniciativa é realizada pela Cia Visse e Versa Comitê de Cultura Acre e conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo (LPG) – Fundação Elias Mansour (FEM).

Claudia Toledo, coordenadora do projeto, destacou a importância de levar o teatro e a música a lugares com pouco acesso a atividades culturais: “Acabamos de realizar o ‘Carcinoma na Zona Rural’ e agora levamos essa outra iniciativa aprovada pela Lei Paulo Gustavo. Esse é um projeto de ação integrada, com o teatro de rua ‘Cortejo Híbrido’ e um show musical com Diogo Soares,” explicou Claudia.

O espetáculo “Cortejo Híbrido” é uma peça de teatro de rua com temática política e contemporânea, construída a partir de fragmentos de textos e cartas, trazendo reflexões sobre o momento atual.

Após o Cortejo, o projeto oferece o show musical “Mil Acres”, que tem como repertório músicas de artistas acreanos como João Donato, Pia Vila, Diogo Soares e do grupo Los Porongas, interagindo e estimulando o público numa vivência artística sobre a musicalidade acreana. O projeto promove vivência artística com os alunos, que terão a oportunidade de participar de interagir com os artistas