Diante da frequência e dos impactos, cada vez mais relevantes, de situações ocasionadas pelas mudanças climáticas, é fundamental que as gestões e equipes estejam preparadas para atuar junto às populações atingidas. São situações que demandam respostas ágeis e adequadas, visando ao apoio e à proteção social.

Diante desse cenário, a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apresentam a versão preliminar do documento de orientações técnicas denominado “Emergências em Assistência Social: Trabalho Social com Territórios, Famílias e Indivíduos no SUAS”.

O caderno apresenta parâmetros e fundamentos para subsidiar a atuação nos serviços socioassistencias, estimulando um processo reflexivo que permita a gestores, trabalhadores e conselheiros indicarem ajustes e adaptações para que possam ser atendidas as especificidades locais da atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos contextos de emergências.

A consulta pública destina-se a viabilizar ampla participação e contribuições ao documento e estará disponível até o dia 17 de novembro. Ela é realizada somente pelo formulário eletrônico.

A versão preliminar do documento em consulta pública pode ser acessada aqui.

O documento é parte de um projeto que inclui a publicação de outros documentos de orientações técnicas com o apoio do Unicef. O objetivo é aprimorar a atuação do SUAS em emergências no país. Algumas orientações técnicas já foram publicadas e podem ser acessadas aqui.

Assessoria de Comunicação – MDS