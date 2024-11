Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul abre vagas para formados em direito

A Defensoria Pública do Acre abriu nesta segunda-feira,11, inscrições para o 2º Processo Seletivo Simplificado para contratar temporariamente assessores jurídicos para o Projeto Dignidade no Cárcere, em Cruzeiro do Sul.

Os candidatos devem ter formação em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e experiência nas áreas de direito penal ou execução penal. Os profissionais atuarão na orientação jurídica e na educação em direitos dos internos, além de auxiliar na ressocialização.

Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de novembro, por meio do portal da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (esdpac.ac.def.br). O salário é de R$ 4.604,31, com carga horária de 40 horas semanais.

O processo seletivo consistirá em análise de currículos e entrevistas. A primeira fase avaliará os títulos e a experiência em execução penal, e os candidatos mais bem classificados serão convocados para as entrevistas, que acontecerão em 12 de dezembro de 2024. O resultado final será divulgado em 19 de dezembro, 10% das vagas estão destinadas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros e indígenas.