Cruzeiro do Sul realiza atendimento especial para homens no Posto do Agricultor

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul está realizando atendimento específico para o público masculino durante todo o mês de novembro na unidade de saúde Francisco de Souza Santos, “Posto do Agricultor”, próximo à rodoviária.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 16h às 19h exclusivamente, para o público masculino, com consultas médicas, exames laboratoriais, exames hormonais e exames de próstata (de sangue) e agendamento de outros exames.

“Iniciamos nossa campanha no dia 1º com uma palestra e agora estamos com atendimento exclusivo para os homens de segunda a sexta-feira, entre às 16 e 19h no Posto do Agricultor. Iremos, também, realizar outras ações em empresas, e no dia 22 iremos fazer um grande atendimento no porto da cidade. Esse é um mês para cuidarmos da saúde do homem”, destacou o secretário municipal de saúde, Áureo Neto.

O autônomo Leonardo Cardoso, 77 anos, vai fazer pela primeira vez o exame de sangue que detecta câncer de próstata. “ Eu vou fazer 78 anos e nunca fiz esse exame. Mas agora chegou a hora”, relatou.