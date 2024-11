5 descuidos ao estacionar o carro que só facilitam a vida de criminosos

Hoje em dia, qualquer desatenção dos motoristas pode servir de combustível para a ação de criminosos. O momento em que potenciais vítimas costumam estar mais vulneráveis é justamente na hora de estacionar o veículo.

O mesmo vale para o momento em que o condutor se aproxima do carro para ir embora. Bandidos podem estar monitorando a distância a movimentação dos seus alvos para assaltá-los.

O risco de furto, quando não há emprego de violência ou ameaça, também existe na hora de embarcar ou desembarcar do automóvel.

1 – Desatenção antes do embarque e do desembarque

Observe o entorno do veículo antes de estacionar. Se possível, dê a volta no quarteirão para verificar a presença de alguém suspeito nos arredores de onde você pretende deixar o carro.

Na hora de ir embora, faça a mesma coisa: se você constatar alguma atitude suspeita, não se aproxime do veículo.

2 – Abrir as portas a distância

Hoje em dia, muitos carros permitem a abertura e o fechamento das portas por meio da chave, a distância. Essa comodidade, na verdade, pode alertar bandidos sobre a aproximação do motorista.

Abra as portas apenas no momento de entrada, tranque-as e saia com o veículo o mais rapidamente possível.

3 – Falar com estranhos no estacionamento

Bandidos têm furtado potenciais vítimas em estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

Eles agem em duplas: um dos criminosos joga um objeto no chão e aborda o motorista já dentro do carro, quando ele está se preparando para sair.

O bandido, então, diz à vítima que ela deixou cair algo.

Quando o condutor sai do veículo, para verificar do que se trata, um comparsa abre a porta do veículo e leva bolsa e outros itens que encontrar.

4 – Não verificar se as portas foram travadas

Bandidos têm utilizado um instrumento chamado “Chapolin”, semelhante ao controle remoto de portões, ou até mesmo o próprio controle, para impedir o travamento das portas do veículo.

Alguém fica escondido, esperando a vítima apertar o botão na chave para trancar seu carro. Neste momento, o criminoso aciona o “Chapolin” simultaneamente, impedindo o travamento das portas.

Após o motorista se afastar, os bandidos abrem o veículo com tranquilidade e levam objetos de valor em segundos.

Por isso, a dica é sempre verificar se o carro está realmente fechado antes de ir embora.

5 – Deixar objetos visíveis dentro do carro

Outro equívoco que atrai bandidos é estacionar o veículo em local aberto com bolsas e outros objetos no interior da cabine.

Mesmo que não sejam itens de valor, sua exposição já pode ser suficiente para motivar arrombamentos e furtos.

Situação pode ficar ainda pior: existe o risco de um ou mais criminosos ficarem aguardando a chegada do motorista para assaltá-lo, assim que ele destravar as portas.