VÍDEO: Prodígio do UFC aplica surra em youtuber em pegadinha que deu errado

Raul Rosas Jr aplicou uma surra em um influenciador digital após ser alvo de uma pegadinha em uma academia. O incidente, registrado em vídeo e divulgado pelo canal ‘TopNotch Idiots’, mostra o mexicano reagindo a provocações repetidas de Aris Sureni, conhecido como ‘Opto’. Em 24 horas, o vídeo ultrapassou 295 mil visualizações.

A situação começou com Opto abordando Rosas Jr. e sua equipe durante um treino na esteira. Com um clima de irritação, o youtuber alegou que o lutador estava usando sua esteira e o mandou embora. Apesar da intervenção da equipe do atleta, questionando a atitude do influenciador e sua possível falta de conhecimento sobre quem ele estava provocando, Sureni persistiu. Rosas Jr., então, cedeu e trocou de aparelho.

A provocação, entretanto, não parou por aí. Opto prosseguiu e roubou os pesos do atleta mexicano. O ápice ocorreu na área de sparring, onde, com luvas de boxe, o youtuber provocou Rosas Jr. e sua equipe mais uma vez.

A reação do peso galo do Ultimate foi imediata: ele e sua equipe contiveram o influenciador, resultando em um breve, mas contundente, confronto físico com direito a socos e um mata-leão do lutador que apagou o humorista. Não fica claro se a história havia sido previamente combinada por ambos.

Raul Rosas Jr., de apenas 20 anos, é considerado uma das maiores promessas do MMA mundial. O mexicano estreou no UFC em novembro de 2022 e já conquistou duas vitórias na organização. Ele soma um cartel de dez resultados positivos e um negativo.

Opto, por sua vez, é conhecido por suas pegadinhas e já participou de diversos programas de TV. O youtuber possui um canal no YouTube com mais de quatro milhões de inscritos e é bastante popular entre o público mais jovem.

A YouTuber tried to prank Raul Rosas Jr and got socked in the face for it 😳 pic.twitter.com/nW0RQdw8Ys — FULL SEND MMA (@full_send_mma) November 9, 2024