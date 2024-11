VÍDEO: Motorista por aplicativo leva criança sozinha antes da mãe entrar no veículo

Uma situação inusitada acabou culminando na abertura de um boletim de ocorrência em Fortaleza (CE), na última quinta-feira (7). Um motorista por aplicativo levou uma criança sozinha durante uma corrida, antes da mãe do garoto embarcar no veículo, no bairro Vila Manoel Sátiro.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher relatou que o motorista deu partida no veículo antes que ela embarcasse. Imagens gravadas por câmera de segurança mostram que ela coloca o menor de idade no banco de trás, assim como outros objetos, fecha a porta e vai se despedir de uma terceira pessoa. Neste momento, o homem acelera. Não há informações se a ação foi proposital.

Vídeo:





Fonte: BNEWS