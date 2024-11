Vídeo: motorista de carro de luxo provoca engavetamento de 6 veículos

Um carro de luxo causou um engavetamento com mais cinco veículos na manhã deste domingo (10/11), na Av. Presidente Tancredo Neves, na altura da Rua Nossa Senhora da Saúde, no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. Um homem ficou ferido e precisou ser socorrido ao Pronto-Socorro do Ipiranga. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Uma imagem gravada por uma câmera de segurança mostra que dois carros e uma moto aguardavam o semáforo abrir quando a SUV branca surge na avenida. O carro de luxo arrasta os veículos parados no farol, além de outros dois carros que chegavam no semáforo.

Veja:

Com a força da batida, o motociclista é arremessado no asfalto. O acidente ainda danificou um painel da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e derrubou uma árvore no canteiro central.

Policiais militares do 1º Batalhão de Trânsito acompanham a ocorrência. A PM não confirmou se o motorista foi levado para a delegacia. O caso está sendo registrado no 26º Distrito Policial do Sacomã.