Torcida do Atlético-MG joga bomba em jogadores do Flamengo durante final; assista

O espetáculo da final da Copa do Brasil foi interrompido por cenas lamentáveis na Arena MRV. Durante a partida deste domingo (10), torcedores do Atlético-MG jogaram bombas em direção a jogadores do Flamengo e iniciaram uma confusão em campo.

JOGARAM BOMBA NOS JOGADORES DO FLAMENGO TEM QUE FECHAR A ARENA GONZALO PLATA pic.twitter.com/DqxpT0V2oG — CENTRAL DA NAÇÃO 🏆🏆🏆 (@centraldanacao) November 10, 2024

Além das bombas, copos e outros objetos foram arremessados contra os atletas. Os jogadores do próprio Atlético precisaram se aproximar para tentar apartar a selvageria da torcida.

Fácil identificar o torcedor jogando coisa no campo, né? Que vergonha… Tem que perder o mando de campo durante um bom tempo pic.twitter.com/EW8Lw3Nm1E — João Pedro Sgarbi (@jprsgarbi) November 10, 2024

Além de perder o título, a atitude dos torcedores na Arena MRV pode prejudicar o Galo dentro e fora de campo. Episódios como esse podem render multas e até perda do mando de campo, de acordo com o STJD.

