Premiação vai reconhecer experiências exitosas de promoção e proteção da pessoa idosa

Reconhecer, valorizar, potencializar e premiar projetos executados ou em execução relacionados a ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa é o objetivo do Prêmio Experiências Exitosas, promovido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e que está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro deste ano. O investimento total da premiação é de R$ 720 mil.

Podem participar serviços sociais autônomos integrantes do Sistema S, em nível estadual, distrital e municipal, Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos; e Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, também em nível estadual, distrital e municipal.

A premiação é dividida em quatro eixos temáticos. O primeiro é Envelhecimento ativo, saudável e desenho universal; o segundo, Direitos da Pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade e discriminação múltipla; o terceiro, Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa em ações de enfrentamento à violência; e o quarto, Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa na formação e qualificação em educação em direitos humanos da pessoa idosa.

Premiação e inscrição

Ao todo, serão premiados 18 projetos, ou seja, os três melhores classificados de cada um dos eixos temáticos. No total, serão distribuídos R$ 720 mil. Os seis primeiros colocados vão receber R$ 50 mil, os seis projetos que ficarem em segundo vão receber R$ 40 mil e os seis terceiros colocados vão receber R$ 30 mil cada um.

As inscrições são gratuitas e realizadas por meio do formulário de inscrição do prêmio – anunciado, nesta quarta-feira (30), pelo secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, durante evento alusivo ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa e aos 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, na Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília.

Resultado

De acordo com o edital, o resultado preliminar dos projetos classificados será divulgado no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no dia 26 de fevereiro de 2025 e após a fase de recursos, a divulgação do resultado final dos premiados será em 5 de março de 2025.

Acesse o edital!

Acesse o formulário de inscrição do prêmio.