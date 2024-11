Padre tem crise de riso ao anunciar prêmio inusitado de paróquia e viraliza; assista

Um bingo beneficente se tornou motivo de descontração e humor em Tauá, no interior do Ceará, após o Padre Antônio José, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, cair na gargalhada ao anunciar as premiações do evento.

Promovido para arrecadar fundos destinados a melhorias na igreja, o bingo ganhou ainda mais visibilidade após o anúncio hilário do padre. No vídeo, Padre Antônio tenta listar os prêmios, mas não consegue conter o riso ao mencionar um item inusitado: “dez corridas de mototáxi”.

“Anunciaram a festa de Nossa Senhora das Graças. Aí anunciaram: ‘temos valiosos prêmios’. Aí tinha um prêmio que eu nunca tinha visto: corridas de mototáxi”, disse o padre, em meio a gargalhadas.

Padre Antônio aproveitou para brincar ainda mais com o prêmio. “Eu nunca tinha visto um negócio tão engraçado desse jeito, mas sei que o pobre do mototáxi deu o que tinha”, disse ele, arrancando risadas dos fiéis.





Fonte: BNEWS