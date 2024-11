Lula autoriza uso das Forças Armadas para garantir segurança na Cúpula de Líderes do G20

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou, nesta sexta-feira (8/11), um novo Decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, no período de 14 a 21 de novembro de 2024, por ocasião da Cúpula de Líderes do G-20, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) .

A realização da Reunião de Cúpula de Líderes do G20 reunirá, além das delegações dos seus 21 membros, países e organizações internacionais convidadas, totalizando 56 delegações. Mais de 40 já estão confirmadas em nível de Chefe de Estado ou Governo (países) ou dirigente máximo (organizações internacionais).

PROTEÇÃO – O emprego das Forças Armadas, em articulação com os órgãos de segurança pública federais e do estado do Rio de Janeiro, será importante para a proteção das delegações, garantindo que o Brasil ofereça um ambiente seguro para todos os envolvidos.