Sistema OCB e Gerlen Diniz promovem curso de Cooperativismo e produção de café para produtores rurais de Sena Madureira

Texto e fotos: Andréia Oliveira

Para incentivar e fortalecer a cultura do café no município de Sena Madureira, aconteceu neste sábado, 9, no auditório da Escola Estadual Dom Júlio Mattioli, o curso de Introdução ao Cooperativismo e produção de café para produtores da região.

A iniciativa é do deputado federal e prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, que solicitou ao Sistema OCB e a Cooperativa de Cafeicultores do Vale do Juruá (Coopercafé), a capacitação para os interessados em produzir café na região.

O curso de Introdução ao Cooperativismo foi ministrado pelo presidente do Sistema OCB e especialista em Cooperativismo, Valdemiro Rocha, e a experiência e o modelo de negócios da Coopercafé, cooperativa criada há três anos em Mâncio Lima e que já tem três milhões de pés de cafés plantados, foi apresentada pelo presidente da Cooperativa Jonas Lima e pelo Engenheiro Agrônomo e Viveirista, Francisco Romoaldo, que também é membro do Conselho Fiscal da Coopercafé.

O deputado federal e prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, diz que vai incentivar a cultura do café no município e que acredita que esta pode ser uma alternativa de desenvolvimento para a região.

“Estive em Mâncio Lima conhecendo o trabalho da Coopercafé e fiquei surpreendido com que eles conseguiram fazer na região em tão pouco tempo, a partir daí firmamos uma parceria com o presidente Jonas Lima e com a OCB para auxiliarem no desenvolvimento da cafeicultura em Sena Madureira. Este curso é o primeiro passo para este que pode ser o caminho para o desenvolvimento do município na área da produção rural”, disse.