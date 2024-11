Acre realiza pagamento de R$ 30 milhões do Bolsa Qualificação para servidores da Saúde

O governo do Acre efetuou, neste sábado, 9, o pagamento de aproximadamente R$ 30 milhões destinados ao Bolsa Qualificação, contemplando 7.187 servidores da saúde. O benefício, que tem um valor médio de R$ 4.100 por servidor, foi creditado em contas do Banco do Brasil, com previsão de depósito até 11 de novembro para outros bancos.

A iniciativa busca reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais que atuam em órgãos como a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e o Instituto de Gestão da Saúde do Acre (Igesac). Com essa medida, o governo reforça seu compromisso com a capacitação dos servidores, oferecendo melhores condições de trabalho e incentivando o desenvolvimento contínuo.

Raimunda Costa, técnica de enfermagem na Fundhacre, foi uma das beneficiadas. “Tenho 40 anos de serviço e pela primeira vez na vida vejo essa valorização para os servidores da Saúde. Fiquei muito feliz de manhã, quando abri a minha conta e vi o depósito. Esse dinheiro vem para ajudar tanto na área pessoal quanto profissional. Foi muito importante”, relatou.

O governador Gladson Cameli ressaltou a relevância de investir na capacitação dos trabalhadores em um momento de crescente demanda por serviços de saúde. “Estamos em um tempo de desafios, e garantir que nossos profissionais tenham acesso a oportunidades de qualificação é essencial para que possam oferecer um atendimento mais humanizado e especializado. Quando investimos neles, estamos, na verdade, cuidando de toda a população do Acre. Essa é uma maneira de mostrar que valorizamos o esforço de cada servidor que contribui para uma saúde pública mais eficiente e digna”, declarou.

Katiucy Queiroz, enfermeira na UPA da Sobral. Foto: Izabelle Farias/Sesacre

Katiucy Queiroz, enfermeira na UPA da Sobral, agradeceu o incentivo: “É bom ver que esse governo e todos os parlamentares estão valorizando a saúde. Hoje nos sentimos valorizados como pessoas e profissionais, e vamos poder investir na nossa profissão e nos nosso conhecimento. Tudo isso vai se refletir no atendimento ao paciente. Muito obrigada por estarem se empenhando nessa valorização e por se preocuparem conosco”, declarou.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da medida. “Estão sendo contemplados aqueles servidores efetivos, temporários e os antigos Igesacre. Lembrando que os servidores terão um período de 12 meses para apresentar seus certificados, justificando a aplicação da Bolsa Qualificação para capacitação e reciclagem. É mais um compromisso do governo para com a população”, afirmou.

Outros servidores também agradeceram

Ary Quintella, médico generalista, frisou como o benefício refletirá na qualidade do atendimento. “Uma melhor comunicação entre os profissionais e os pacientes e com maior incentivo de buscas científicas, a premiação nessa área de conhecimento oportuniza aos servidores a estarem cada vez mais qualificados a ofertar um serviço de qualidade a toda a população que necessita do serviço de saúde”, enfatizou.

Francilene Cunha, supervisora do acolhimento no Pronto-Socorro de Rio Branco, expressou sua satisfação: “Primeiramente, eu vim agradecer o deputado Adailton Cruz e ao nosso secretário de Saúde, Pedro Pascoal. É muito gratificante ver o reconhecimento da nossa luta diária pelo bem-estar da população do estado”, disse.

Jozadaque Beserra, enfermeiro, comentou a importância da valorização. “Agradeço ao deputado Adailton Cruz, ao secretário Dr. Pedro Pascoal e ao governador Gladson Cameli por essa força. Vamos devolver isso à população com mais investimentos e qualidade no atendimento. Acordar com esse dinheiro na conta me fez sentir valorizado. É um reconhecimento pela nossa luta”, disse.

José Maria, outro enfermeiro, destacou a importância do valor em um momento de dificuldade. “É um dinheiro que vem em boa hora. R$ 4.100 é uma quantia considerável e foi distribuída igualmente, desde o pessoal de apoio até os médicos. Isso mostra um tratamento isonômico. Passamos por momentos difíceis, especialmente durante a pandemia, e esse reconhecimento é justo. Nunca vimos algo assim antes, e isso mostra a preocupação do governo em valorizar o servidor financeiramente, não apenas na parte estrutural”, relatou.