USP lança edital para preservação de seus acervos científicos e museológicos

Com o objetivo de apoiar iniciativas que garantam a documentação, conservação e difusão dos patrimônios científicos e culturais da USP, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) acaba de publicar o edital Preservação e Curadoria de Acervos na USP, que destinará o montante de R$ 700 mil para projetos de preservação e curadoria de acervos científicos e museológicos em toda a Universidade. Além dos quatro museus estatutários – Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), Museu Paulista (MP) e Museu de Zoologia (MZ) – dezenas de órgãos e unidades de ensino da USP detêm acervos e coleções de valor inestimável nas mais diversas áreas, sob cuidados de pesquisadores e técnicos especializados.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro e cada uma das propostas poderá receber até R$ 50 mil para desenvolver ações em cinco modalidades principais:

Documentação: criação de sistemas de gerenciamento digital e digitalização de acervos

Higienização e Acondicionamento: tratamento técnico e conservação preventiva

Gerenciamento Ambiental: monitoramento de temperatura, umidade e agentes biológicos

Sistemas de Segurança: prevenção de incêndios, furtos e outros sinistros

Infraestrutura: adaptação de espaços como reservas técnicas e laboratórios

Para o pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária, Hussam El Dine Zaher, trata-se de um importante esforço institucional para preservar a memória científica e cultural da USP: “Nossa universidade detém coleções de valor incalculável. Além de numericamente expressivos, eles guardam conteúdos importantíssimos para estudos e atividades educativas e de difusão. Ao lançar este edital, estamos reafirmando nosso compromisso com a manutenção desta rica história científica e cultural e com a valorização dos nossos acervos, que são verdadeiros tesouros da pesquisa e do conhecimento”, afirma.

Os planos podem ser submetidos por docentes vinculados às unidades de ensino, museus e institutos especializados da USP, sendo que cada unidade poderá indicar apenas um projeto, com prioridade para acervos que necessitam de intervenção urgente. De acordo com as regras publicadas, os selecionados deverão garantir acesso público aos acervos, possibilitando consultas, pesquisas e visitações, sempre respeitando as normas institucionais de salvaguarda.

O cronograma prevê a divulgação dos selecionados ainda em 2024, para execução dos projetos ao longo do próximo ano.