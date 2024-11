Sexta terá clima instável e possibilidade de chuvas no Acre

A previsão do tempo no Acre para esta sexta-feira, 8, indica clima instável com possibilidade elevada de chuva em várias regiões, especialmente em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Durante a manhã e à tarde, a chance de chuva será alta, com previsão de precipitação em torno de 90%. A temperatura deverá variar entre 24°C e 28°C ao longo do dia, e o índice UV pode chegar a 13, demandando cuidados com a exposição ao sol. À noite, a probabilidade de chuvas diminui para 5%​​​​.