Roda de conversa promove diálogo sobre neurodivergência na universidade

Iniciativa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, abre espaço para compartilhamento de experiências e discussão sobre a inclusão de neurodivergentes na universidade

Na terça-feira, dia 5 de novembro, das 17h30 às 19 horas, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, vai promover uma roda de conversa para discutir a neurodivergência na universidade. Quando pensamos em como cada um de nós se relaciona com as outras pessoas e o mundo, será que todos funcionamos do mesmo jeito? Ao olhar ao nosso redor, não é difícil notar que, enquanto algumas pessoas, por exemplo, podem ter facilidade para aprender novos conhecimentos, lidar com prazos e se relacionar socialmente, outras podem apresentar algumas dificuldades e, se não forem realizadas adaptações, é possível que essas dificuldades impossibilitem o processo de aprendizagem e até a interação social. Então, como podemos construir um ambiente universitário que consiga acolher e incluir a todos, considerando essa diversidade de funcionamentos neurocognitivos?

Discutir questões como essas é o principal objetivo do evento, promovido pela Comissão de Inclusão e Pertencimento (CIP). O diálogo com o tema Vamos conversar sobre neurodivergências? será realizado sala 3-010, aberto a todas as pessoas interessadas e sem inscrições prévias. Haverá, ainda, emissão de certificado para quem participar.

Durante a conversa, seis especialistas da área de psicologia e pedagogia vão debater o conceito de neurodivergência e conduzir um diálogo com os participantes, que poderão compartilhar suas dúvidas e experiências. Entre os eixos de discussão estão: a nomeação de neurodivergências, a busca por diagnóstico, e reflexões sobre possíveis adaptações pedagógicas no contexto universitário.

Entre os especialistas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) convidados estão: João do Carmo, professor do Departamento de Psicologia; Jorgeane Oliveira, doutoranda em Psicologia; Juliana Pereira, graduanda em Psicologia; Maiara Araújo Bernardini, graduanda em Pedagogia, formada em matemática, e professora na rede estadual de ensino; além de Mirella Becher Tanaka, psicóloga e doutoranda em Psicologia. Também participará do evento a psicóloga Danielle Gemaque, que é mestra em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará.

Um dos objetivos do encontro é desmistificar o tema das neurodivergências, sendo o primeiro de uma série de atividades programadas pela CIP sobre o assunto. A iniciativa vai ao encontro das políticas que estão sendo implementadas pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) da USP. Recentemente, por exemplo, foram publicadas diretrizes gerais para atender às demandas das pessoas com deficiência e das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nos dias 22 e 23 de outubro, realizou-se a 9ª edição do Congresso de Graduação da USP, em que foram discutidos fundamentos e práticas para promover um ensino mais inclusivo aos estudantes.