Publicada convocação do TJAC para estagiários em Brasiléia, Feijó e Xapuri

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública a décima segunda convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos de estagiários de graduação. O edital está disponível na edição n° 7.659 do Diário da Justiça (pág. 206), desta sexta-feira, 8.

Foram chamados sete candidatas e candidatos, nas áreas de Administração e Pedagogia para as comarcas de Brasiléia, Feijó e Xapuri.

Confira a lista:

Os convocados devem enviar a documentação exigida para o e-mail gedep@tjac.jus.br, no prazo de cinco dias úteis. Veja a documentação necessária:

De acordo com o certame, a entrega de documentos para realização de cadastro no Tribunal é de grande importância para garantir a comunicação assertiva e agilizar o contato com os candidatos à medida que surgirem vagas para lotação dos estagiários nas unidades.