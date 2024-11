Masculinidade tóxica: “Mulheres mortas, órfãos no mundo”, analisa Astério Moreira

A cena é profundamente perturbadora. Um homem segura uma faca, uma mulher grita em desespero, um pai implora ao filho para não eliminar sua ex-parceira. Uma criança de sete anos está paralisada pelo horror ao testemunhar sua mãe sendo brutalmente atacada até morrer em uma avenida, numa tarde de domingo, que é considerado o dia do Senhor. Ela nunca o perdoará.

A inocência da criança é manchada pelo ataque impiedoso, um espetáculo de terror e violência. A masculinidade tóxica, mais uma vez, deixa suas cicatrizes indeléveis em todos nós enquanto sociedade.

Originado na década de 90, o termo “masculinidade tóxica” se refere a uma forma de masculinidade que recusa o diálogo, a expressão de afeto e a exibição de vulnerabilidade, de fraqueza. Este conceito encapsula um conjunto de estereótipos negativos frequentemente ligados ao gênero masculino. Infelizmente o Acre está entre os estados em que os homens mais matam mulheres. Por quê, Senhor?

“O orgulho não foi feito para o homem, nem a ira violenta para os nascidos de mulher. (Eclesiastes)

. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) é o responsável pela proposta do PL 1.185/2022, que propõe a criação da Política nacional de proteção e atenção integral para órfãos de vítimas de feminicídio.

. Esta política inclui a provisão de uma pensão especial, equivalente a um salário-mínimo por mês, para os filhos e filhas de mães vítimas desse crime.

. O benefício é destinado a famílias de baixa renda, cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo.

. A pensão pode ser concedida de forma provisória, antes da decisão judicial sobre o crime, caso haja evidências de feminicídio.

. Se o juiz determinar que não ocorreu feminicídio, a pensão é suspensa, mas os beneficiários não precisam reembolsar o valor já recebido.

. O benefício termina quando o beneficiário atinge 18 anos, ou se a pessoa com deficiência não necessitar mais de cuidados intensivos.

. A eleição nos EUA está rendendo!

. Imaginar que a extrema-direita vai transformar o Brasil no inimigo número um dos Estados Unidos é tolice.

. Cerca de 8.200 brasileiros foram expulsos dos EUA no primeiro governo Trump; acordo esse cumprido por Biden e por Lula com ajuda da embaixada brasileira.

. O MDB já está montando sua chapa de deputado estadual e federal, mas deseja mesmo um candidato majoritário.

. Consta que querem lançar o Marcus Alexandre; ele pode fazer como o prefeito Bocalom: Perder umas seis vezes até vencer a primeira.

. Ainda é cedo, amor/ mal começaste a conhecer a vida/ já anuncias a hora da partida/ sem saber mesmo o rumo que irás tomar (Cartola)

. Algumas pessoas querem enxergar o mundo com as lentes dos óculos do Lula ou do Bolsonaro; usem os seus, como orienta a professora Lúcia Helena Galvão.

. Tem prefeito que ainda não prestou contas das despesas de campanha.

. É o que impede a diplomação e posse!

. Bom dia!