Detran/AC divulga resultado preliminar da prova física para concurso

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgaram nesta sexta-feira, 8, o resultado preliminar da prova de aptidão física para o concurso público de nível superior. A publicação foi realizada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A lista preliminar de candidatos considerados aptos na prova de aptidão física para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito foi divulgada e está disponível em ordem alfabética no site do Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso. Os candidatos que não obtiveram aprovação nesta etapa poderão consultar seus resultados individualmente, incluindo as filmagens do teste, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, na aba “Links”.

Os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar poderão interpor recursos. O formulário específico para essa finalidade estará disponível entre os dias 11 e 12 de novembro de 2024, até as 23h59, conforme o horário oficial de Brasília. O protocolo do recurso deverá ser realizado exclusivamente via link no portal do Instituto AOCP, também na seção “Links”.

Os aprovados nesta fase devem aguardar a convocação para o exame psicotécnico, prevista para o dia 20 de novembro de 2024. A divulgação será feita no mesmo endereço eletrônico do Instituto AOCP. Dúvidas sobre o andamento do concurso podem ser esclarecidas no site do Instituto AOCP ou por meio de contato telefônico pelo número (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no horário de Brasília.

TAFDETRAN (1)