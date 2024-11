Com pneumonia, Flaviano Melo é internado em UTI do Into na capital acreana

O ex-deputado federal e ex-governador do Acre, Flaviano Melo, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), na capital acreana. O presidente do MDB no Acre, que tem 74 anos, foi levado à unidade hospitalar por conta de complicações de uma pneumonia.

Não é a primeira vez que o ex-governador enfrenta problemas com a doença. Em maio deste ano, esteve internado na UTI de um Hospital em Brasília pelo mesmo problema (leia aqui).

Uma fonte de dentro do MDB, partido presidido por Flaviano no Acre, informou que os médicos avaliam a necessidade de transferência em uma UTI aérea para São Paulo.