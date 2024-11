O possível retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos tem gerado entusiasmo entre os apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), incluindo o próprio. Eles acreditam que Trump poderia influenciar a justiça brasileira a promover uma anistia abrangente, permitindo assim que aqueles detidos por atos golpistas sejam soltos e que Bolsonaro se torne elegível para concorrer à presidência em 2026.

No entanto, essa perspectiva é vista com ceticismo por analistas, que questionam a capacidade de Trump de influenciar a política a tal ponto. É fato que a pressão sobre o governo e o judiciário brasileiro pode se intensificar com o apoio de parlamentares aliados a Bolsonaro.

No entanto, para que os envolvidos em golpes sejam anistiados, Bolsonaro se torne elegível para uma disputa eleitoral e seja eleito presidente, há um caminho extenso e complexo a ser trilhado. Este caminho envolve superar desafios legislativos, jurídicos e políticos significativos, além de necessitar de ampla aprovação popular e apoio parlamentar. Certamente, o cenário é incerto e volátil.

“Se você não fica rico ao lidar com políticos, há algo de errado com você”. (Donald Trump)

“Eu pago o mínimo possível [de impostos] e luto até o inferno para pagar o mínimo possível. Eu odeio o jeito que eles desperdiçam nosso dinheiro”. (Donald Trump)

. A rigor, não há diferença nenhuma entre um presidente americano e outro.

. A América avermelhou quase toda no mapa; é comunista para todos os lados!

. Sobre qualquer denúncia contra o governo é bom lembrar que:

. Não se pode condenar ninguém antecipadamente, é injustiça! O governador Gladson Cameli tem o sagrado direito à defesa, ao contraditório.

. Por conta das novas regras para liberação e utilização das emendas parlamentares, o Congresso Nacional está um caos.

. Gastaram mais do que deviam, inclusive o legislativo!

. Tem prefeito que montou QG fora da prefeitura para correr atrás de notas fiscais e documentos para tentar fechar a prestação de contas das emendas pix.

. O rombo no casco é grande!

. Porém, vale ressaltar que nem todos os prefeitos que receberam emendas pix praticaram malversação ou enriquecimento ilícito.

. Mas as emendas pix são esquisitas, ah isso são!

. Pelo que se sabe o prefeito de CZS, Zequinha Lima (PP), não tem nenhuma intenção de se afastar do cargo para concorrer a deputado estadual.

. Quem irá compor como vice na chapa com a futura governadora Mailza Assis em 2026?

. Quanto a isso, o MDB é o mais assediado por pessoas que desejam apoiar o senador Alan Rick e a própria Mailza.

. Em dois anos tantas coisas mudam, principalmente no âmbito da política.

. O vice-prefeito eleito, Alysson Bestene (PP), poderá disputar um mandato de deputado estadual apoiado por setores da gestão municipal.

. Com um inverno rigoroso de chuvas como esse, não dá para assentar um tijolo, imagine asfaltar ruas.

. É que na campanha ninguém lembra disso e o prefeito precisa de tempo para trabalhar.

. Bom dia!