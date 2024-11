Acreano acusado de tráfico é morto em operação policial no Piauí

Um dos alvos de uma operação policial contra o tráfico de drogas, deflagrada nesta sexta-feira (8) em Teresina (PI), foi morto por policiais do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) no residencial Dilma Rousseff, Zona Norte da capital. O suspeito, natural do Acre, teria disparado contra os agentes, que reagiram, segundo informações da polícia.

De acordo com o delegado Jarbas Lima, em entrevista ao G1-PI, os agentes do Denarc foram ao local para realizar buscas, mas o suspeito resistiu e atirou contra a equipe, levando os policiais a responderem ao ataque. “Houve óbito no local em decorrência de intervenção policial, em legítima defesa. Ele reagiu disparando contra os policiais, e os disparos atingiram a parede. O único recurso foi disparar contra ele”, explicou o delegado. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

O delegado Samuel Silveira, coordenador do Denarc, afirmou que o suspeito estava em Teresina há dois meses e era responsável por executar punições dentro de uma facção criminosa. Além disso, o homem já havia ameaçado um policial na região da Santa Maria da Codipi e respondia a um processo criminal em São Paulo.

No local, a perícia criminal do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou os procedimentos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A polícia apreendeu drogas, um revólver e uma pistola na residência do suspeito.

A Operação Denarc 63, realizada na manhã desta sexta-feira, tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas e reduzir a criminalidade na região da Santa Maria da Codipi. Ao longo do dia, a polícia cumpriu mandados em 20 endereços e prendeu cinco pessoas até o momento.