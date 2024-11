Segurança e cliente brigam após cadela ser impedida de entrar em supermercado; veja as imagens

Dois homens brigaram na frente de um supermercado, em Goiânia, após a cadela do cliente ser impedida de entrar no estabelecimento. O segurança e o cliente trocaram socos e empurrões. O caso aconteceu no bairro Jardim América.

A confusão aconteceu na última segunda-feira (4), no Supermercado Tatico. Nas redes sociais circula o vídeo que mostra o cliente atingindo o segurança com um chute na altura do rosto. Na sequência, os dois trocam socos e empurrões, enquanto populares dizem que vão chamar a polícia.

Durante a discussão, um outro segurança do supermercado se aproximou com uma arma em punho. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado.

Em nota, o Supermercado Tatico informou que “não compactua com nenhum tipo de agressão e maus tratos com animais; repudiando e repelindo qualquer tipo de conduta nesse sentido” .

Ainda segundo a nota, a empresa se colocou à disposição do cliente e informou que o segurança pertence a uma empresa terceirizada. O supermercado considerou que os seguranças agiram “de forma totalmente desregulada” e que providências estão sendo tomadas.

Assista:

➡️ GO: cadela é impedida de entrar em mercado e situação vira briga Briga teria começado após a cadela do cliente ser impedida de entrar no estabelecimento. Segurança teria maltratado o animal Leia: https://t.co/SNBzmb8Fip pic.twitter.com/tLn7Lauv3p — Metrópoles (@Metropoles) November 7, 2024

Fonte: BNEWS