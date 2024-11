Oito cidades do Acre avançam em ações para crianças e adolescentes e ganham Selo Unicef

O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) divulgou o nome de oito cidades acreanas que mais melhoraram as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes, entre 2021 e 2024. Apesar de tratar de políticas municipais, o governo do Estado, por meio da gestão de Gladson Cameli, tem trabalhado o reforço de ações integradas, tendo uma condução municipalista e sensível às necessidades de cada uma dessas cidades.

Essas cidades avançaram mais do que a média nacional em diversas áreas, alcançando impactos positivos para a infância e adolescência – e agora recebem o Selo Unicef. Os oito municípios devem seguir a metodologia proposta para fortalecer as políticas públicas que sustentam os direitos de meninas e meninos, e garantir que isso aconteça de forma intersetorial e integrada.

Para chegar a grandes resultados, as cidades premiadas se empenharam em cuidar bem da primeira infância e da adolescência; melhorar a educação – da creche até a transição de jovens para o mundo do trabalho –; investir na saúde física e mental de meninas e meninos; promover hábitos de higiene e acesso à água limpa; proteger crianças e adolescentes das violências; e garantir a proteção social às famílias vulneráveis, em especial àquelas oriundas de povos e comunidades tradicionais.

As cidades que recebem o selo Unicef são:

Acrelândia;

Brasileia;

Cruzeiro do Sul;

Marechal Thaumaturgo;

Plácido de Castro;

Porto Walter;

Rio Branco;

Sena Madureira.

Entre as ações integradas do governo do Estado, estão reformas e revitalizações de unidades de saúde, mutirões de cirurgia e especialidades, além de trabalhar com as prefeituras nas campanhas de vacinação, principalmente no público infantojuvenil.

“A minha gestão é voltada para os 22 municípios do estado. E como consigo melhor resultado? Governando com parceria. Então, em meus dois mandatos, independente de partido ou ideologia política, sempre estive aberto aos diálogos e parcerias nas ações que impactam e mudam a vida das pessoas”, ressaltou o governador.

Ações de saúde são levadas a cidades no interior do Acre. Foto: cedida

Com oito cidades do estado com o selo, ele diz que isso reconhece o esforço de cada município e estabelece uma meta para que todos possam seguir, que é se comprometer com medidas que elevam a qualidade de vida da população.

“Como sempre digo, nossas crianças e adolescentes são autoridades e o futuro do nosso estado. Essa é a fase que mais temos que cuidar dos nossos jovens e, mais uma vez, reforço que o Estado sempre está aberto para ajudar todos os municípios. Quando eu deixar esse cargo, quero olhar para trás e poder dizer que fiz tudo aquilo que foi possível”, se compromete.

“Não estamos falando das cidades com os melhores indicadores, mas das cidades que mais melhoraram em relação à situação em que elas estavam em 2021. O Unicef comemora esse avanço de cidades em regiões vulneráveis que conseguiram tirar o atraso e melhorar mais. Com o apoio do Unicef, esses municípios conseguiram trazer mais eficiência para a sua gestão em diferentes áreas ligadas aos direitos da infância e adolescência, passando a cumprir de forma mais eficiente o que já é um dever do poder público”, explica Youssouf Abdel-Jelil, representante do Unicef no Brasil.

O Selo Unicef será entregue, oficialmente, aos municípios do Acre em um evento, em Rio Branco, no dia 27 de novembro. Ao aderir ao Selo Unicef de forma espontânea, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente. O sucesso do Selo Unicef é resultado da parceria entre Unicef e governos estaduais e municipais, por meio da atuação integrada e intersetorial. A atual edição (2021-2024) contou com a participação de 2.023 municípios de 18 estados. Desses, 923 alcançaram todas as metas e foram certificados.