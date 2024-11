Grupo empresarial debate a facilitação do acesso ao crédito rural para produtores na Aleac

O coordenador do Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental, Camilo Mendes, esteve na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta terça-feira, 5, para participar do debate sobre a facilitação do acesso ao crédito rural com a nova regulamentação ambiental.

Para o debate, o presidente Luiz Gonzaga e o primeiro-secretário, Nicolau Júnior, receberam os secretários de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, o secretário adjunto de Agricultura do Estado e vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), Edivan Azevedo, empresários, produtores, técnicos, representantes do Banco da Amazônia e do Sicredi, dentre outras autoridades.

O Fórum Empresarial do Acre discute, junto com o governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente (Imac), a Aleac, instituições bancárias, produtores, técnicos e demais representantes do setor, uma medida emergencial para tentar destravar o uso de crédito para os produtores rurais.

“Nesse momento, por exigências federais, alguns bancos passaram a fazer exigências de declarações ambientais dentro do estado que estão extrapolando a capacidade do Imac em atender a demanda”, explicou o coordenador.

Coordenador Camilo Mendes participou do debate na Aleac

Durante o encontro, representantes do Legislativo e Executivo anunciaram a publicação de uma portaria declarando que áreas rurais consolidadas estão em conformidade com as normas ambientais exigidas. A portaria promete dar mais agilidade ao processo e atender aos pequenos agricultores que, em grande parte, compõem a base produtiva do Estado.

Com a medida, agricultores poderão comprovar a regularidade ambiental de suas propriedades, facilitando a obtenção de crédito.

O deputado Luiz Gonzaga a decisão representa um passo importante no apoio aos agricultores familiares. “A parceria entre a Assembleia Legislativa e o governo do estado é fundamental para que possamos simplificar os processos e garantir que nossos pequenos produtores tenham acesso ao crédito que tanto necessitam”.

O presidente do Imac, André Hassem, destacou que a medida busca simplificar o processo, ao concentrar-se na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) sem a necessidade de cheques ou documentos adicionais que possam representar barreiras.

“O Imac irá regulamentar essa questão junto aos nossos parceiros do Banco da Amazônia e do Sicredi, permitindo que os pequenos agricultores, muitas vezes sem condições financeiras, possam cumprir os requisitos e acessar o crédito”.