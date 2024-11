Wendell Barbosa, do Acre, é bicampeão mundial em jiu-jítsu em Abudhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), o acreano Wendell Barbosa conquistou o título de bicampeão mundial em jiu-jítsu em Abudhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento ocorreu nesta quinta-feira, 7.

“Estou muito feliz com o resultado. Fiz duas lutas, ganhei do americano e fiz a final com o brasileiro. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família por todo o apoio e torcida, emoção sem fim! Essa medalha eu ofereço ao meu filho, que vai nascer no mês de março. Agradeço ao governo do Estado do Acre por acreditar e apoiar essa viagem. Em 2025 a agenda estará mais cheia pelo mundo”, comemora.

Em sua fala, o secretário de Esportes, Ney Amorim, destaca que toda a atuação na pasta ocorre em favor do fortalecimento do esporte no estado.

“Nosso governo, por intermédio da Secretaria de Esporte, mediante orientação do nosso governador, vem dando total apoio para os nossos atletas. É uma alegria para nós. Isso mostra que o nosso governo está no caminho certo, que é fortalecer o esporte e dar o apoio necessário aos nossos atletas, para que eles possam competir a nível nacional e a nível internacional. Temos bons atletas em todas as modalidades e a gente só tem que dar oportunidade e é isso que nosso governo vem fazendo, oportunizando e dando o apoio necessário para que eles possam competir”, afirma.

O atleta Wendell Barbosa já foi campeão mundial em 2018 e também obteve vitória em todas as categorias, em uma competição na Grécia, ocorrida no mês de outubro deste ano.

“O esporte representa vida e sonhos realizados. Por meio do esporte conheço o mundo e tenho vivido isso todos os dias e vejo o quanto o esporte transforma vidas pelo países por onde eu passo”, encerrou.