Elon Musk fica cerca de R$ 120 bilhões mais rico após vitória de Donald Trump nos EUA

Elon Musk, CEO da Tesla e o homem mais rico do mundo, viu sua fortuna aumentar em em cerca de US$ 20,9 bilhões (cerca de R$ 118 bilhões) após Donald Trump garantir a vitória na eleição presidencial dos EUA. Os dados são do ranking de bilionários da Forbes.

Boa parte desse aumento veio da valorização das ações da Tesla, que saltaram 13,32% nas negociações desta quarta-feira (6), fechando em US$ 288,53.

Musk possui mais de 411 milhões de ações da Tesla — cerca de 13% das ações ordinárias em circulação da empresa — tornando-o o maior acionista individual da montadora. Musk também possui grandes participações na rede social X, o ex-Twitter, e na empresa de tecnologia espacial SpaceX.

De acordo com a lista de bilionários em tempo real da Forbes, a fortuna de Musk atualmente está calculada em US$ 285,6 bilhões.

O aumento no preço das ações da Tesla coincidiu com a vitória de Trump. Musk doou quase US$ 120 milhões para a campanha de Trump.

Em seu discurso de vitória, Trump elogiou Musk, chamando-o de “uma nova estrela” e “um super gênio”. Trump destacou as conquistas de Musk com a SpaceX e o impacto do serviço de comunicação via satélite Starlink durante o furacão Helene.

A vitória de Trump deve trazer mudanças para a indústria de veículos elétricos. Embora um governo Trump possa reduzir o apoio aos veículos elétricos ao provavelmente eliminar benefícios fiscais, a Tesla poderia se beneficiar da redução da concorrência e dos obstáculos regulatórios.

Um segundo mandato de Trump também poderia significar a redução de regulamentações — algo que Musk e Trump têm defendido — o que beneficiaria o novo negócio de táxi autônomo da Tesla.

Trump já foi um crítico feroz ao mercado de veículos elétricos, dizendo que os compradores desses carros deveriam “apodrecer no inferno”. Em uma entrevista em março, ele afirmou que os veículos elétricos “custam muito” para serem fabricados e que “serão feitos na China” no futuro.

Desde sua aproximação com Musk, Trump mudou o tom: “Bem, eu gosto do Elon, mas o carro (…) Estou a favor deles se você quiser ir à loja de doces, comprar um doce e voltar para casa. Mas se você quiser fazer uma viagem a um lugar como Mar-a-Lago para me cumprimentar, é melhor arranjar um meio de transporte diferente.”

Dias depois, em um comício, Trump disse: “Eu sou a favor de carros elétricos. Eu tenho que ser, porque o Elon me apoiou muito. Então, eu não tenho escolha.”

Fonte: Informoney