Dia será de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Estado do Acre

Weather forecasting and extreme conditions. A powerful storm forming late in the afternoon. Climate change photo composite.

A quinta-feira (7) no Norte do país será chuvosa e com trovoadas. Grande parte do estado do Amazonas terá céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. A previsão para os estados do Acre, Rondônia, Tocantins e o sul do Pará é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Roraima terá chuvas isoladas mais ao sul e centro-oeste do estado.

Não há previsão de chuvas para o Amapá, em especial nas regiões norte e sul do estado, nem para a capital do Amazonas e norte do Pará.

Entre as capitais, a mínima será de 24° em Rio Branco, Porto Velho, Belém e Palmas. Já a máxima pode chegar a 38° em Boa Vista e Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 96%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.