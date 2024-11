A indignação dos consumidores da Cidade do Povo, em Rio Branco, com a Energisa

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, realizou nesta terça-feira, 5, uma reunião com representantes da distribuidora de energia elétrica Energisa e moradores do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

O objetivo foi discutir problemas relacionados à prestação do serviço, como valores abusivos nas contas, cortes indevidos de energia, entre outros.

De acordo com o promotor de Justiça Dayan Moreira, será feita uma análise individualizada para buscar soluções para cada caso. “Foram colocadas as situações e as soluções, e agora é trabalhar com prazos para tentar solucionar. Demos um passo muito importante na construção desse diálogo entre a empresa e os usuários do serviço”, destacou.

Os representantes da Energisa afirmaram que a empresa está em processo de transição para um novo sistema de medição e que houve diálogo prévio com líderes comunitários para explicar as mudanças. A empresa assegurou, ainda, que já identificou e corrigiu erros de leitura nas contas, o que levou à revisão de várias faturas.

Com a mediação do MPAC, a Energisa se comprometeu a criar uma linha de atendimento direta e exclusiva para os moradores do Cidade do Povo até a próxima sexta-feira, com o objetivo de oferecer um suporte mais ágil e personalizado.