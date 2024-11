VÍDEO: Ator entra em desespero ao flagrar cobra na cama do filho: “meu Deus”; Confira

O ator Júlio Rocha compartilhou vídeos do flagra em seu perfil oficial do Instagram através dos stories | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais

Júlio Rocha e sua família tiveram um grande susto nesta terça-feira (5). O ator flagrou uma cobra em cima da cama do seu filho e entrou em desespero. “Olha o que eu achei em cima da cama! Meu Deus! Meu Deus!”, disse ele ao filmar o animal e compartilhar as imagens nos stories do seu perfil oficial do Instagram.

Bastante assustado, ele pediu ajuda da esposa Karoline Keline para tentar retirar a cobra, que, segundo sua assessoria, seria da espécie Píton-real. Com cuidado, a influenciadora utilizou um brinquedo dos filhos, como uma espécie de pinça, para colocar o animal em uma caixa de papelão. “Não chega perto!”, pediu Júlio.

Em seguida, o ator fez um desabafo relatando que a situação já aconteceu outras vezes, de forma semelhante, mas pela primeira vez identificou o réptil dentro de casa. “É a quinta vez que aparece cobra por aqui, mas a primeira vez dentro de casa. O que fazemos?”, questionou.

😳 O ator Julio Rocha chocou seus seguidores ao registrar uma cobra encontrada no quarto de seus filhos. Após momentos de tensão, o artista, ao lado de sua esposa, Karoline Kleine, conseguiu capturar o animal pic.twitter.com/AnHJyXt3AN — Metrópoles (@Metropoles) November 5, 2024

Fonte: BNEWS