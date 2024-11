Vale tudo isso? Conheça o touro de rodeio vendido por mais de R$ 700 mil em leilão

Um touro Mandraque foi adquirido no último domingo, 3, pelo valor de R$ 712 mil. O animal de cinco anos de idade foi arrematado em um leilão, durante a ExpoGenética 2024, em Campo Grande (MS), e passa a figurar entre os bovinos mais caros deste esporte já negociados na “Pecuária de Pulo” ou “Pecuária de Rodeio”.

O animal foi comprado pela Black Demon Genetics e a marca de bebidas energéticas Toro Loko, em parceria com a companhia BR Bananinha. O touro de rodeio vai integrar o elenco de touros de pulo da Cia. BR Bananinha, da cidade de São Sebastião do Paraíso (MG).

Principal lote do 1° Leilão Estrelas da PBR, o touro Mandraque surpreendeu ao ser consagrado com pouca idade. Com o auge esperado entre 7 e 8 anos, o jovem bovino já é o “Touro do Ano da PBR” e ganhou também o título de “Melhor Touro da Final Nacional da PBR” em Barretos no mês de agosto.

Um bom boi de rodeio deve preencher cinco quesitos principais, segundo especialistas: altura do pulo, altura do coice, o tempo e a direção do giro, a velocidade e a intensidade dos movimentos e a dificuldade que produz para que o peão fique em pé.

Embora só tenha cinco anos, o mandraque leiloado, que era de propriedade de Wilsinho Salarolli, de Bragança Paulista (SP), já possui todas essas características, mas como ainda é jovem pode ficar ainda mais forte nos próximos anos, tornando-se o mais temido das arenas de rodeio.

“Quero parabenizar aos novos compradores, que além de adquirir uma verdadeira máquina de pulos que vai continuar brilhando nas arenas brasileiras, está levando também uma carga genética que com a produção de filhos e filhas vai ter um grande retorno sobre o investimento” declarou Salarolli.