SÓ ATÉ HOJE inscrições para curso de guia de turismo estão prorrogadas até quarta (6)

O processo seletivo com vagas para o curso técnico de Guia de Turismo prorrogou as inscrições até a próxima quarta-feira, 6. As 40 vagas disponíveis são resultado de convênio firmado entre o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), e a Prefeitura de Rio Branco. Todas as vagas são destinadas à população da capital e o curso será realizado na modalidade semipresencial.

O oferecimento do curso tem por objetivo qualificar profissionais para atuar no segmento do turismo, promovendo o fortalecimento e o desenvolvimento econômico do setor, além de contribuir para o cumprimento das metas de políticas públicas educacionais no Acre.

Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para participar de momentos presenciais. Quanto à documentação necessária, o candidato deve apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de escolaridade. Também é preciso fornecer um contato com WhatsApp e e-mail válidos.

A seleção será baseada em análise documental, experiência profissional em turismo e disponibilidade para comparecimento presencial, com uma pontuação que varia conforme a experiência do candidato.

Interessados podem participar do certame mesmo sem ter vivência profissional em turismo, mas candidatos com experiência comprovada têm mais possibilidade de garantir uma vaga.

As inscrições devem ser efetuadas por meio do site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br.

A lista com os 40 candidatos classificados será divulgada no próximo dia 14 de novembro, no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e no site oficial para processos seletivos do Ieptec, onde está disponível o edital com todas as informações sobre o concurso.

O início das aulas do Curso Técnico para Guia de Turismo está previsto para 26 de novembro. A formação terá 18 meses de duração.