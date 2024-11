Raimundo Neném assume prefeitura de Rio Branco e destaca foco nas obras

Com a ausência do prefeito Tião Bocalom (PL), que está fora do estado em compromissos institucionais, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném, também do PL, assumiu a prefeitura da capital na última terça-feira, 5.

Em entrevista ao ac24horas, Raimundo Neném explicou que, com Bocalom em Brasília, sua principal missão será acompanhar o andamento das obras da gestão municipal. “Aproveitando a ausência do prefeito, estou vistoriando as obras da gestão e acompanhando de perto o trabalho em andamento”, afirmou.