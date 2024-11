Professora grávida faz chá revelação com os alunos em sala de aula e viraliza; assista

A professora auxiliar Brenda Meneses Figueiredo, de 22 anos, de São Paulo, está à espera de seu primeiro filho. Para compartilhar a alegria, ela resolveu fazer uma surpresa para seus alunos e organizou um chá revelação para contar às crianças se seu bebê seria menino ou menina. O momento foi filmado por ela e publicado nas redes sociais, e a alegria contagiante da criançada rendeu mais de 300 mil visualizações no post de Brenda.

No vídeo, os alunos estão olhando atentamente para um telão, onde um vídeo é exibido. As crianças seguram balões rosas e azuis, de acordo com o palpite – azul para menino, rosa para menina. O clima de suspense deixou todos intrigados, e no final, a revelação: menino! Os alunos gritam e pulam de felicidade, e até abraçam a professora, que se emocionou.

“Sou milionária e não é sobre dinheiro”, escreveu ela na publicação. “Que dia incrível! Quanto carinho… Eu os amo tanto”, completou.

Apesar do vídeo ter sido publicado no dia 25 de outubro, o post fez muito sucesso e repercutiu nas redes sociais, tendo mais de 300 mil visualizações, 43 mil curtidas e quase 2 mil comentários. A ideia foi elogiada por internautas, que também parabenizaram Brenda.

A professora não imaginava tamanha repercussão, mas disse ter ficado feliz com as mensagens que recebeu. Em entrevista à revista Crescer, ela contou que a ideia foi registrar o momento único e mostrar para a família e amigos.

“Compartilhei na intenção de deixar registrado este momento para amigos, parentes, mas se expandiu de uma forma que eu não imaginava! Fiquei muito feliz com os comentários positivos desejando bênçãos para o meu filho, dizendo que ele já virá ao mundo muito amado… Me fez refletir que para sermos felizes não necessariamente precisamos de uma grande fortuna, pois momentos como este são impagáveis”, disse na entrevista.

A gravidez de Brenda foi descoberta por ela no dia 31 de julho, e foi um momento de grande emoção para ela, que sonhava em ser mãe. “Me senti muito abençoada por Deus, pois tinha uma grande possibilidade de não engravidar por ter ovários policísticos, endometriose e um mioma”, explicou.

Logo na semana seguinte, ela contou a novidade para os alunos, que se divertiram. “Foi muito divertida a reação deles: pularam de alegria, me abraçaram desejando tudo de bom para mim e meu bebê e me deram várias cartinhas”, contou. Logo, eles ficaram ansioso para descobrir o sexo do bebê.

Foi daí que a professora tirou a ideia de fazer um chá revelação junto aos estudantes do terceiro e quarto anos. Tudo foi planejado e combinado com a coordenação da escola, que deu a autorização.

A revelação de que o bebê será um menino levou os pequenos à loucura, e Brenda ficou comovida com o carinho. “O primeiro trimestre da minha gravidez foi um momento tão difícil, com as mudanças hormonais e os sintomas nesta fase. Por vezes, fui trabalhar meio triste, cabisbaixa… Mas neste dia eu me senti tão amada, acolhida, especial e importante… Eu chorei muito inclusive. Reabasteceu minhas energias. O amor e a pureza deles me fez sentir muito realizada! Como sou feliz por tê-los comigo”, comemorou.