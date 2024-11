Os carros populares que entregam mais por menos

Carros populares se destacam no cenário brasileiro e ajudam a economizar na questão financeira

O setor automotivo no Brasil é um dos mais importantes da nossa economia. Apesar de todo desenvolvimento da mobilidade no país, o brasileiro ainda mantém vivo o desejo de comprar o seu carro e tê-lo em mãos para realizar passeios e até mesmo tarefas rotineiras aos finais de semana para resolver demandas pessoais.

Devido a nossa economia instável, as concessionárias tentam incorporar ao mercado veículos novos e repletos de tecnologia para facilitar a condução do auto. Porém, os veículos seminovos ainda são muito queridos no país.

O principal motivo é a questão financeira. Diferente do que ocorre nos carros 0km, os seminovos são mais baratos e entregam muitas facilidades aos motoristas que desejam ter um carro sob o seu poder.

Sendo assim, a busca no mercado é para descobrir qual é o melhor veículo que entrega rendimento e tem um equilíbrio no custo benefício para não pesar no seu bolso.

Por conta disso, vamos apresentar abaixo cinco modelos que rendem muito e são ótimas opções de compras. Hb20 à venda, Onix em ótima condição, Renault e suas facilidades, Fiat com a tradição nos autos e Peugeot com uma forma arrojada estão na nossa lista. Aproveitem!

Hyundai HB20: É o carro mais querido do brasileiro. Ele apresenta uma valorização incrível no mercado e o modelo se destaca por atender diferentes perfis de motoristas. A Hb20 é muito querida por famílias e pessoas solteiras. Além disso, os motoristas que trabalham com aplicativos também têm uma predileção pelo veículo.

Fiat Mobi: Para quem gosta de carro compacto, o Fiat Mobi é um dos preferidos. A sua dirigibilidade é incrível e perfeita para motoristas que tem até 1.75. Portanto, a característica é de ter um veículo como este é para pessoas solteiras e que não pretendem trabalhar como motoristas, pois o espaço é bem reduzido. Os analistas destacam os freios e o consumo de gasolina como ponto alto.

Renault Kwid: A dirigibilidade elétrica é um dos pontos altos. É um veículo desenvolvido para o tráfego urbano e tem um acabamento incrível para chamar a atenção dos interessados em ter um carro. Apesar do seu tamanho, o consumo de combustível é muito bom e isso ajuda o motorista a economizar.

Peugeot 208: O veículo é um dos mais queridos pelo brasileiro. A marca Peugeot é forte no mercado nacional e isso reflete nas vendas. O carro é visto como um ótimo custo-benefício e ajuda aos motoristas a ter uma dirigibilidade de alto nível, principalmente na área urbana.

Chevrolet Onix: O carro é amado pelos brasileiros, que confiam no nome ‘Chevrolet’ de olhos fechados, por isso ele é um dos mais adquiridos em território nacional. O seu custo-benefício é excelente e as idas no mecânico não são da rotina do seu condutor. Além disso, a sua facilidade na hora de conduzir o deixa valorizado e a parte tecnologia é um verdadeiro luxo, já que entrega muito conforto na hora de conduzir.