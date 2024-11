Neném chega a Rio Branco para exames e diz que acidente causou só danos materiais

Após o acidente ocorrido no Ramal Santa Luzia, km 2, próximo à AC-40, em Plácido de Castro, o presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PL), usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 6, para tranquilizar seus seguidores sobre seu estado de saúde.

Neném afirmou que, apesar da colisão frontal, não houve ferimentos graves. Ele relatou sentir apenas dores na clavícula e no braço: “Olá, amigos, estou em Rio Branco, está tudo bem, graças a Deus. Foi uma batida frontal com outro carro, mas só estou com dor no braço e na clavícula”, declarou.

O vereador já está na capital para realizar exames médicos e assegurou que apenas danos materiais foram registrados no veículo. “Estamos em Rio Branco para fazer exames e consultas. Graças a Deus, deu tudo certo. Minha equipe também está bem; éramos quatro no carro. Obrigado a todos que estão orando por mim. Foi apenas dano material,” completou.

Imagens do acidente mostram o forte impacto entre a caminhonete preta de Neném e um Gol branco, evidenciando a gravidade da colisão.