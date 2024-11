Governo do Acre segue ampliando incentivos fiscais de apoio a indústria local

O governo do Acre, por meio da Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado (Copiai-AC), segue ampliando os benefícios fiscais ao setor industrial. Na terça-feira, 5, duas empresas foram beneficiadas com doação de imóvel urbano e concessão do direito de uso de imóvel.

O termo de regularização foi assinado pelo titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, e os empresários Marcos Clemente Rodrigues e Celestino Bento de Oliveira. O processo tramitou no 3º Tabelionato de Notas de Rio Branco.

“A política de incentivos desenvolvida por determinação do governador Gladson Cameli auxilia as empresas a permanecerem ativas e competitivas no mercado, mantendo postos de trabalho e gerando riquezas. Esse é um trabalho de excelência da Copiai”, analisou Mesquita.

A empresa Carroceria Ribeirão atua há mais de 11 anos no mercado. Para Marcos Clemente, a doação do uso de imóvel é um incentivo importante para assegurar os serviços da empresa com expectativas de novos investimentos. “Estamos felizes com esse benefício e só temos que agradecer ao governo do Estado por acreditar em nosso trabalho”, disse.

Celestino Bento destacou a política de incentivos e afirmou que outros investimentos estão sendo realizados pelo Estado no incentivo do setor. “É um trabalho de relevância que vem sendo realizado pela Seict. Vamos continuar trabalhando e gerando riquezas ao Acre”, acrescentou.

O diretor de Indústria da Seict, Albert Azenha, explicou que a Copiai é um órgão vinculado à pasta e “tem como objetivo alavancar o crescimento do setor industrial do estado, propiciando um incremento da geração de emprego e renda”.