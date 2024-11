Cavalo ‘invade’ loja, derruba prateleiras e assusta funcionários no RS. A cena foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial de Palmeira das Missões nesta segunda-feira, 4. Na gravação, o animal dá uma volta no interior da loja, se assusta e pula o balcão após decidir que não compraria nada. Segundo a RBS TV, dois homens tiveram ferimentos leves após a visita do cavalo ao comércio.



Imagens: Câmera de segurança