CAU/AC abre inscrições para concurso de fotografia sobre arquitetura e urbanismo

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU/AC) anunciou nesta semana abertura do Concurso Público de Fotografia do Acre, voltado à seleção e premiação de imagens que retratam o “Patrimônio Histórico na Arquitetura e Urbanismo no Acre” e a “Arquitetura Amazônica”. Com inscrições a partir desta quinta-feira, 7, a 25 de novembro, o concurso busca reunir registros de fotógrafos profissionais e amadores em uma exposição que destacará a riqueza arquitetônica e urbana da região.

O objetivo do concurso é montar a 1ª Exposição de Fotografias de Arquitetura do CAU/AC, que será uma vitrine para o talento dos participantes e um registro cultural do estado.

Para incentivar uma participação ampla e inclusiva, o concurso oferece duas categorias: profissional e amador. Na categoria Profissional, os três primeiros colocados receberão premiações de R$ 2.000, R$ 1.300 e R$ 600, respectivamente. Na categoria Amador, os valores serão de R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 200 para o terceiro.

A participação é aberta para arquitetos e urbanistas regularizados junto ao CAU. As fotografias devem ser capturadas no Acre e devem refletir os temas propostos de forma original, com exclusividade autoral. Os participantes devem ainda assegurar os direitos de imagem sobre as fotografias enviadas e responder por eventuais reivindicações de terceiros.

Veja o edital:

CAU