Botafogo-SP arranca vitória de 1 a 0 sobre o Brusque na Série B

O Botafogo-SP arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o Brusque, na noite desta terça-feira (5) no estádio Augusto Bauer, em partida válida pela 35ª rodada da Série B que contou com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com o triunfo fora de casa, alcançado graças a gol do lateral Patrick Brey já aos 47 minutos do segundo tempo, a Pantera chegou aos 42 pontos, assumindo a 14ª posição da classificação. Já o Quadricolor permanece dentro do Z4 (zona do rebaixamento) da competição, ocupando a vice-lanterna com 33 pontos.

Também nesta terça o Amazonas contou com um gol de Matheus Serafim para superar o América-MG por 1 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus. Com a vitória a Onça assumiu a 11ª colocação com 48 pontos. Já o Coelho é o 9º colocado com 52 pontos após o revés.