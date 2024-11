Acre recebe alerta de chuvas intensas e temporais para esta quinta (7)

A partir desta quinta-feira, 7, o Acre deve enfrentar um aumento nas condições de instabilidade climática, com previsão de temporais intensos em várias áreas do estado. O calor abafado registrado nos primeiros dias da semana dará lugar a chuvas fortes e rápidas, acompanhadas de ventanias e raios. Os dados são do Portal o Tempo Aqui.

Segundo as informações, o cenário é consequência de um centro de baixa pressão atmosférica, que deve intensificar o choque de massas de ar e causar mudanças bruscas no clima.

As chuvas, embora pontuais, podem ser intensas e vir acompanhadas de rajadas de vento mais fortes, e, em casos isolados, até queda de granizo. A temperatura continuará alta, com máximas entre 33°C e 36°C, enquanto a sensação térmica poderá ser ainda maior devido à umidade elevada. Já as mínimas, registradas ao amanhecer, devem oscilar entre 22°C e 25°C.

“O choque de duas massas de ar, devido a um centro de baixa pressão atmosférica, deverá provocar chuvas intensas, com alta probabilidade de raios, ventanias e, até, mas de forma muito pontual, a queda de granizo”, afirmou Friale.