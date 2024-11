VIDEO: Torcida do Corinthians joga cabeça de porco no gramado em clássico contra o Palmeiras

O objeto foi retirado de campo pelo atacante Yuri Alberto, do Corinthians | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

O objeto foi retirado de campo pelo atacante Yuri Alberto, do Corinthians | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Torcedores do Corinthians arremessaram uma cabeça verdadeira de porco no gramado da Neo Química Arena, durante o clássico contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (04). A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação aconteceu durante um escanteio a favor do Palmeiras, cobrado por Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo. A partida foi paralisada, já que um objeto que não pertencia ao jogo estava dentro de campo.

uma cabeça de porco em campo futebol brasileiro meus amigos pic.twitter.com/I1qo7bkwW1 — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 4, 2024

Para o jogo ser retomado, Yuri Alberto chutou o item para retirá-lo e foi possível identificar a cabeça de porco. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deve relatar o acontecido na súmula ao final do confronto.

Fonte: BNEWS