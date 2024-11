VÍDEO: Aeroporto de Barcelona fica inundado durante enchente; água ultrapassou tornozelo de passageiros

Partes externa e internas do aeroporto ficaram inundadas | Bnews - Divulgação Reprodução/Twitter

Partes externa e internas do aeroporto ficaram inundadas | Bnews - Divulgação Reprodução/Twitter

Fortes chuvas atingiram a região onde fica a cidade de Barcelona, capital da Catalunha, na Espanha, nesta segunda-feira (4). Com alerta vermelho emitido pela Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet), as chuvas atingiram a pista e a parte interna do Aeroporto Internacional de El Prat, deixando o local inundado.

Nas imagens, a pista de pouso e decolagem ficou coberta por água que formou uma espécie de córrego. Passageiros nos saguões e áreas de circulação passaram por dificuldades para se deslocar, já que o nível da água chegou a ultrapassar o tornozelo.

Cerca de 50 voos que partiriam do aeroporto foram cancelados ou sofreram atrasos. Mais 17 foram desviados por falta de condições de pouso.

Moradores de Barcelona receberam alerta emitido pela Defesa Civil para “chuvas extremas e contínuas” no sul da cidade orientando para não saírem de suas casas.





Fonte: BNEWS