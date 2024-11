A previsão do tempo para esta terça-feira, 5 de novembro, em Rio Branco e outras regiões do Acre indica um dia com clima instável. A informação é do Climatempo.

A manhã deve ser marcada por sol e aumento de nuvens, enquanto à tarde e à noite são esperadas pancadas de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar entre 69% e 99%, mantendo-se alta durante o dia, o que favorece a ocorrência de chuvas. A temperatura máxima pode chegar a cerca de 33°C e a mínima ao redor de 24°C​​​​.