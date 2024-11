Saruê surpreende sessão na Câmara dos Deputados; veja vídeo

O saruê foi resgatado depois de ser atraído com um pedaço de pão | Bnews - Divulgação Maria Eduarda Portela/Metrópoles

As pessoas presentes no plenário da Câmara dos Deputados foram surpreendidos, na noite da última segunda-feira (4), pela presença de um saruê andando pelo teto do salão.

O animal chamou a atenção de todos, de deputados a funcionários do local e jornalistas que acompanhavam a sessão.

O resgate do saruê mobilizou os bombeiros civis da Câmara dos Deputados. O animal foi resgatado depois de ser atraído com um pedaço de pão.

Não há informações de como o saruê conseguiu entrar pelo local, uma das hipóteses é de que ele entrou no plenário por um buraco no teto ou pelas galerias.

“Pode ter sido por algum local no teto ou até mesmo pelas galerias. Aqui não tem como a gente controlar isso”, disse o bombeiro civil Gilmar ao Metrópoles. “Ofertamos o pão para ele, ele serviu de isca e capturamos ele, e vai ser solto ali fora na natureza”.

Fonte: BNEWS