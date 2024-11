Referência na produção de feijão, Marechal Thaumaturgo faz 32 anos de emancipação

Nesta terça-feira, 5 de novembro, Marechal Thaumaturgo comemora 32 anos de emancipação política. Conhecida como a “terra do feijão”, a cidade homenageia o militar Gregório Thaumaturgo de Azevedo, fundador de Cruzeiro do Sul e prefeito do Alto Juruá após a anexação do Acre ao Brasil.

A trajetória de Marechal Thaumaturgo remonta ao início do século XX, com a reorganização do Território do Acre e transformações administrativas que culminaram na elevação do Acre a Estado em 1962. Apesar da fundação oficial em 28 de abril, o aniversário é tradicionalmente celebrado em novembro.

Com uma população de 17.093 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, o município é destaque na agricultura familiar, com o Festival do Feijão como um dos principais eventos. A cidade é também desafiada por sua logística peculiar, acessível apenas por barco ou avião, o que intensifica a necessidade de infraestrutura adequada.

Nos últimos anos, a gestão municipal e estadual investiram significativamente em melhorias. A reforma do aeródromo, essencial para a mobilidade, e a manutenção constante das pistas de pouso são exemplos do compromisso com a conectividade da região. A aguardada passarela sobre o Rio Amônia, com custo estimado em R$ 5 milhões, promete facilitar o acesso ao aeródromo, eliminando a dependência de travessias por barco.

Na área de saneamento básico, o Saneacre implementou extensões de rede de água, beneficiando famílias em áreas isoladas. “Agora temos água nas torneiras todos os dias”, comemorou Jades Fernandes, um dos beneficiados.

A saúde também foi priorizada com a modernização da unidade mista de saúde, que agora conta com 14 leitos e oferece atendimento 24 horas. Outros avanços incluem a inauguração de uma nova unidade do Detran e assistência aos povos indígenas com equipamentos que facilitam a produção agrícola e o escoamento da produção.

Para o governador Gladson Cameli, os esforços integrados entre governo e prefeitura têm impulsionado o progresso em Marechal Thaumaturgo, refletindo o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. “Cada um fazendo sua parte, o progresso é certo em toda e qualquer gestão”, ressaltou o governador.

Com informações da Agência de Notícias do Acre