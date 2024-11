Jovem sobe no capô do carro da ex-namorada e é arremessado: ‘Falava que ia me matar’

Mulher dirigia Celta na cor preta quando foi surpreendida com a presença do ex-namorado no capô Foto: Reprodução/EPTV

Um jovem de 22 anos foi arremessado do capô de um carro em movimento na segunda-feira, 4, na Rodovia Anhanguera, em Campinas, no interior de São Paulo. O veículo pertence a sua ex-namorada, de 29 anos. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Anchieta.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou ao Terra que o acidente ocorreu após uma discussão. De acordo com a mulher, o jovem ficou muito alterado depois de uma briga e subiu em cima do carro enquanto ela dirigia.

Ela alegou que perdeu a visão da via e, por isso, colidiu contra uma mureta, fazendo com que ele fosse jogado do capô em direção à marginal.

“Os policiais verificaram que a motorista estava com a habilitação vencida há mais de 30 dias, e o veículo, com o licenciamento atrasado, foi recolhido ao pátio. A autoridade policial aguarda o comparecimento das partes na unidade para prosseguir com as investigações”, disse a SSP.

A mulher, que preferiu não ser identificada, afirmou em entrevista à EPTV que foi abordada pelo ex-companheiro em seu local de trabalho. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ao entrar no carro para deixar o local, ele subiu no capô e se recusou a sair.

“Ele foi lá para querer conversar, para reatar o nosso caso, e eu estava dentro do meu carro. E eu falei que eu não queria conversar, ele começou a me ameaçar. […] ali em cima ele me ameaçando de várias maneiras. E teve uma hora que ele ficou tampando a minha visão onde que eu estava, do lado direito. Foi onde que perdi o equilíbrio, porque ele falava que ia me matar”, contou.

Segundo ela, a relação durou menos de um ano e ela não chegou a pedir medida protetiva contra o jovem. O caso mencionado foi registrado como dirigir sem permissão ou habilitação e lesão corporal culposa na direção de veículo no 8º DP de Campinas.