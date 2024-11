Homem grita com instrutora da academia por não querer revezar equipamentos; veja vídeo

Na última semana em uma grande academia de São Paulo, um homem se exercitava em um aparelho quando perdeu a paciência ao ser solicitado que ele revezasse o equipamento.

No vídeo que circula no TikTok, o homem chega a discutir com a instrutora e outro aluno, bradando que não irá revezar os equipamentos.

Confira abaixo o momento.

Casos de discussões em academias têm gerado debate nas redes, seja pelo respeito entre os pagantes, seja pelos limites e pelas regras de convivência. Sobretudo, no revezamento dos equipamentos.

Fonte: BNEWS